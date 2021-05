Paadunud kruiisireisijad loodavad taas pardale pääseda

Steve Butcher, kellel tühistati eelmisel aastal umbes kümme reisi, on lõpuks kindel, et juulis tulev kruiis saab teoks – kuid laev sõidab välja St Maartenist Kariibi merel, väljapool USA haiguskontrolli ja ennetuse keskuse (CDC) käeulatust, kes on keelanud peaaegu kõik USAst väljuvad ristlusreisid. «Ma tahan tagasi oma elu elama,» ütles 68-aastane Butcher AFP-le.

James Holcombe, kes on veetnud eelmise aasta «saades tühistatud ja ümberbroneeritud», loodab samuti, et eesolev sõit Jamaicale saab päriselt teoks. Need kaks reisi – laevadel, millel on oluline hulk kajuteid tühjad ja kus nõutakse vaktsineeritust – kuuluvad suurte ristlusliinide poolt kavandatud kasvava arvu kruiiside hulka, kuigi USA sadamate väljavaade jääb kahtlaseks.